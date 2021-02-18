ЦБ планирует вернуться к нейтральной ключевой ставке в 5-6% в течение трех лет

Центробанк планирует вернуться к нейтральной ключевой ставке в 5-6% в трехлетнем периоде, заявила глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина на ежегодной встрече банкиров с руководством регулятора.

«На прогнозном горизонте, который у нас трехлетний, мы будем возвращаться к нейтральной ставке», — сказала она, напомнив, что нейтральный уровень ставки составляет 5-6%. Оценка нейтрального уровня может уточняться ЦБ.

Темпы возврата к нейтральной ключевой ставки будут зависеть от уровня инфляции. В настоящий момент дезинфляционные факторы уже преобладают.

По словам главы ЦБ, уровень ставки влияет на бизнес-модели, и многие банки стали поднимать вопрос о том, что в условиях низких ставок тяжело сохранять маржу. «Напомню — несколько лет назад все говорили: „Давайте снижать ставки, мы будем выдавать больше кредитов“. Понятно, что ставки влияют не только на активное участие балансов банков, но и на пассивное», — сказала она.

Набиуллина добавила, что в условиях низких процентных ставок по депозитам все больше клиентов банков переходят на фондовый рынок, и в этом случае ЦБ рекомендует кредитным организациям прислушиваться к потребностям клиента.

По материалам ТАСС.