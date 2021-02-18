Депутаты обсудят увеличение отпуска за ненормированный рабочий день

Парламентарии хотят установить более существенные социальные гарантии за ненормированный рабочий день, рассказал первый зампред фракции «Единая Россия» Андрей Исаев.

«К теме ненормированного рабочего дня мы возвращаемся для того, чтобы, во-первых, четко прописать категории, к которым может относиться данная норма, а во вторых — установить более существенные социальные гарантии, например более значительный отпуск», — цитирует Исаева РИА Новости.

Сейчас за ненормированный рабочий день россияне могут рассчитывать на три дополнительных дня отпуска.

«Чтобы работодатель, внося в контракт положения о ненормированном рабочем дне, задумывался, выгодно это ему или невыгодно, насколько ему это реально нужно», — считает Исаев. В заключение он сказал, что пока ненормированный график воспринимается как возможность беспокоить сотрудника в любое время дня и ночи, и призвал заняться этой проблемой.