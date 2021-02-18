Компания прекратила деятельность, поскольку банркотится основной заказчик. Есть сотрудники, им должны небольшие компенсации за отпуска, которые, по всей видимости, не выплатят. Нужно ли отобразить эти суммы в 2-НДФЛ и 6-НДФЛ?

Спрашивают в «Красном уголке бухгалтера».

«Компания фактически прекратила деятельность из-за банкротства основного заказчика. Осталась невыплаченной зарплата за февраль 2020 года нескольким сотрудникам. Немного — по несколько тысяч компенсации за отпуск. Перспективы выплаты туманны, деньги на счет не поступают. Нужно показывать эти суммы в 6-НДФЛ (1-ый раздел) и 2-НДФЛ, или не стоит?».

В комментариях не советуют отражать в 2-НДФЛ.

«В 2НДФЛ нельзя показывать. Там доходы сотрудника и удержанный НДФЛ. Пока суммы не выплачены точно нельзя. С 6НДФЛ сложнее. В первом разделе возможно нужно показать как доход и исчисленный налог. Во втором разделе за 2020 год точно этих сумм быть не должно. Как если в марте зарплату начислили, НДФЛ посчитали, а выплата в апреле. Тогда в первом разделе будет в начислениях, а в удержанный НДФЛ и второй раздел эти суммы не показываем»..

Автор пишет, что «не будут биться 2-НДФЛ и 6-НДФЛ за 2020 год, начнутся вопросы».

На это ответили:

«Я бы делала как написала, плюс показывала в РСВ и начисляла взносы. Но можно и не показать, но тогда нигде не видно, что есть долг по зарплате. Что тоже не очень верно».

Еще советуют везде убрать и не отражать. Меньше мороки будет.