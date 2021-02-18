Незаконной обналички стало меньше

Объем незаконного обналичивания денег через российские банки сократился в 2020 году на 29,1% — до 78 миллиардов рублей, сообщил зампред ЦБ Дмитрий Скобелкин сегодня в ходе ежегодной встречи руководства ЦБ и банкиров.

Скобелкин напомнил, что в пандемию россияне активно снимали наличные деньги, чем пользовались и обнальщики. Однако, подчеркнул зампред ЦБ, банки здесь неплохо справились с ситуацией.

Кроме того, сократился и незаконный вывод денег за рубеж через российские банки — на 21,2 % (до 52 миллиардов рублей).

Источник — «Прайм»