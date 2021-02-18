Глава ЦБ выступает за расширение критериев льготной ипотеки. А эксперты предлагают снизить ее ставки для молодых семей

Глава ЦБ выступила за постепенное сворачивание льготной ипотеки по ставке 6,5%. При этом, она предлагает расширять критерии льготной ипотеки для молодых семей.

Как пишет «РГ», по мнению Набиуллиной, выходить из программы льготной ипотеки нужно постепенно. Так, ее можно сохранить в регионах, где строится недостаточно жилья и нет сильного роста цен на него.

«В значительном числе регионов рост цен перекрыл позитивный эффект от снижения процентных ставок по ипотеке. Поэтому, на наш взгляд, она должна быть более таргетирована, чтобы реально работала на повышение доступности жилья для людей и не приводила к перегреву на рынке жилья», — подчеркнула Набиуллина.

Комментирует Дмитрий Панов — член генерального совета Партии Роста, генеральный директор Группы компаний «Доверие».

«Таргетирование условий льготной ипотечной программы на сегодняшний день все больше и больше воспринимается участниками отрасли жилищного строительства, как необходимая мера в условиях роста цены квадратного метра в новостройках, а также возрастающих рисков ухудшения кредитных портфелей банков в связи с возможным ростом просроченной задолженности по ипотечным платежам.

На сегодняшний день, возможно выделить три ключевых направления таргетирования условий льготной ипотеки на перспективу 2021 года:

первое — по регионам с наименьшей динамикой спроса и предложения жилой недвижимости;

второе — по наиболее нуждающимся категориям населения в улучшении жилищных условий, в первую очередь, молодым семьям;

третье — по развитию индивидуального жилого строительства.

Что касается поддержки молодых семей, то сегодня данная категория населения может воспользоваться двумя вариантами господдержки: по федеральной программе „Обеспечение жильем молодых семей“ или по специальной программе субсидирования процентной ставки по ипотеке для семей с двумя или более детьми в случае рождения второго или последующего ребенка с 1 января 2018 года.

Также, с этого года действует новая программа льготной ипотеки по ставке 6,5% для молодых семей с ребенком под строительство частного дома. Если рассуждать о расширении критериев участия молодых семей в программах льготной ипотеки, то в первую очередь можно говорить о предоставлении возможности семьям с первым ребенком, рожденным с 1 января 2021 года, получить ипотеку по субсидированной ставке до 5% годовых, а для семей с двумя или более детьми — снизить процентную ставку по ипотеке до 4% годовых».