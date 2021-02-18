Для строителей хотят создать свой электронный ресурс с вакансиями

Для строителей хотят создать свою электронную базу вакансий. А еще строительная отрасль испытывает массовый отток иностранной рабочей силы.

О планах создать «HeadHunter для строителей» поделился президент НОСТРОЙ Антон Глушков.

«На совещании по написанию стратегии „Агрессивное развитие инфраструктуры“ под руководством вице-премьера РФ Марата Шакирзяновича Хуснуллина был одобрен пилот по формированию электронной базы, так называемый HeadHunter для рабочих специальностей, который должен организовать учет всех рабочих кадров в каждом субъекте. Поручение получило Национальное объединение строителей», — сказал он.

Он рассказал, что в строительной отрасли заняты около 6,4 млн человек. При этом, отрасль испытывает дефицит рабочей силы в связи с ограничениями на въезд в страну иностранцев.

НОСТРОЙ совместно с Единым ресурсом застройщиков ранее провел опрос среди подрядных организаций, застройщиков жилья, технических заказчиков из 57 регионов России. Почти половина опрошенных (46,5%) подтвердили отток иностранной рабочей силы, из них половина считает этот отток существенным. Больше половины (56%) опрошенных сообщили, что формируют свои бригады в основном россиянами, 44% респондентов опирались на рынок иностранной рабочей силы.

По материалам «ТАСС».