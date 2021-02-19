Глава ФНС подвел итоги работы налоговых органов в 2020 году

Руководитель ФНС Даниил Егоров подвел итоги работы налоговых органов в 2020 году и определил основные направления дальнейшей работы на заседании расширенной коллегии. Информация об этом размещена на официальном сайте налогового ведомства.
2020 год не только изменил привычную жизнь, но и повлиял на налоговые поступления. В консолидированный бюджет Российской Федерации поступило 21,01 трлн рублей, что на 7,6% меньше 2019 года:
- в федеральный бюджет: 10,98 трлн рублей (минус 12,9%);
- в консолидированные бюджеты субъектов: 10,03 трлн рублей (минус 0,9%).
- НДС – 4,27 трлн рублей (плюс 0,3% относительно 2019 года);
- налог на прибыль – 4,02 трлн рублей (минус 11,6%);
- НДФЛ – 4,25 трлн рублей (плюс 7,5%).
Достичь таких результатов, несмотря на сложный в экономическом плане год, удалось, в первую очередь, благодаря аналитическим инструментам и системам контроля Службы, подчеркнул Даниил Егоров.
Количество выездных налоговых проверок в 2020 году сократилось на треть и составило 6 тысяч, в том числе в связи с введением моратория на их проведение. Контрольные мероприятия дополнительно принесли в бюджет почти 300 млрд рублей. При этом более половины (158 млрд рублей) обеспечены аналитической работой.
Говоря о контроле за трансграничными операциями, Даниил Егоров рассказал, что в 2022 году планируется внедрить единую систему выявления рисков таких операций. В этом году будет запущен соответствующий пилотный проект в Санкт-Петербурге, в Калужской и Ростовской областях.
Это позволит организовать полноценный контроль за такими операциями, а также повысить эффективность по этому направлению, в том числе за счет адресных методологических разъяснений, наличия материалов до начала выездных налоговых проверок и реализации этих процедур в АИС Налог-3.