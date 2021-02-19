Эксперимент по кадровому ЭДО предлагают продлить до конца года

На днях опубликован проект, который продлевает эксперимент по электронному кадровому документообороту по 31 июля 2021 года.

Напомним, эксперимент стартовал в прошлом году и должен завершиться 31 марта 2021 года.

Власти рассчитывают, что до 31 июля 2021 года будет принят закон с поправками в ТК в части внедрения кадрового ЭДО.

Между тем профсоюзы вышеназванный проект Минтруда (о продлении эксперимента по 31 июля) не поддержали.

В Федерации профсоюзов считают, что эксперимент надо продлить до 31 декабря 2021 года.

Дело в том, что эксперимент проводился во время действия ограничительных мер из-за коронавируса. В нем принимает участие 381 работодатель, из которых примерно 30 полностью перевели своих сотрудников на электронный кадровый документооборот. Задача эксперимента — увидеть, насколько действующие информационные технологии и системы нормативно-правового регулирования позволяют в большом масштабе применять ЭКД.

📌 Реклама

При этом дистанционные работники стали считаться участниками эксперимента только в 2021 году, после принятия соответствующего федерального закона. До этого такие работники не могли быть участниками эксперимента.

«По результатам эксперимента на данный момент получили совершенно нерелевантные цифры, на основе которых планируется строить дальнейшую работу. Фактически эксперимент проводился только с 24 апреля, и за эти восемь месяцев трудно делать какие-то выводы, тем более о необходимости изменения нормативно-правовой базы», — заявил Председатель ФНПР на заседании Российской трехсторонней комиссии.