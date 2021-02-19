Как определить грузоподъемность автомобиля при ПСН по грузоперевозкам

Региональные власти могут устанавливать потенциально возможный к получению годовой доход ИП на ПСН при грузоперевозках на 1 тонну грузоподъемности транспортных средств.

Но как определить эту грузоподъемность. Разъяснения на эту тему дал Минфин. Вышло сразу два письма от 04.02.2021 — № 03-11-11/7286 и № 03-11-10/6997.

Минфин сообщает, что данные следует искать в ПТС.

По мнению Минфина, в целях применения ПСН грузоподъемность транспортного средства определяется на основании паспорта транспортного средства как разница между его технически допустимой максимальной массой (полной массой) и массой транспортного средства в снаряженном состоянии (массой без нагрузки).