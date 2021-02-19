1С и авторское право. Как не попасть под уголовную ответственность? Бесплатный вебинар 26 февраля

Пользование всем хорошо знакомыми 1С за последнее время слишком часто стало оборачиваться большими проблемами с авторским правом.

Центр обучения «Клерка» и адвокат Евгений Дедков приглашают на бесплатный вебинар «Авторское право на 1С: всем бухгалтерам и директорам надо разбираться». Он пройдет 26 февраля, начало в 11:00.

На вебинаре разберем:

уголовная и гражданско-правовая ответственность за незаконное использование ПО;

условия, при которых нарушение авторских прав на ПО влечет уголовную ответственность;

что происходит на практике: как доказывают, кого привлекают и каковы реальные последствия.

И конечно, обсудим, какие меры вы можете принять прямо сейчас для устранения рисков.

Записывайтесь скорее! Вебинар бесплатный, а проблема очень важная.