ЦБ торопит банки с внедрением сервисов переводов по СБП

ЦБ просит банки ускориться с подключением к Системе быстрых платежей. А именно, внедрить возможность оплат по QR-кодам, переводы от юрлиц физлицам и переводы между физлицами по запросу получателя средств.

Об этом пишет «РБК» со ссылкой на письмо ЦБ, которое получили несколько банков.

«Значительное количество кредитных организаций запланировало мероприятия по подключению сервисов c2b/b2c, c2cpull (переводы через QR-коды, переводы от компаний клиентам и переводы по запросу соответственно) на период, приближенный к дате, с которой необходимо обеспечить предоставление услуги клиентам, что увеличивает риск несоблюдения установленных нормативом сроков. <...> Настоятельно рекомендуем активизировать вышеуказанные работы и пересмотреть сроки подключения в сторону их сокращения», — говорится в письме.

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Представитель ЦБ напомнил, что банки должны внедрить сервисы к 1 октября 2021 года, а банки с универсальной лицензией — к 1 апреля 2022-го.

«Эти сроки были установлены еще в ноябре прошлого года, чтобы у банков было достаточно времени настроить свои ИТ-системы и т.д. Нас беспокоит тот факт, что многие банки откладывают эти процедуры на последний момент. Мы видим в этом риски несоблюдения сроков, а значит клиенты этих банков будут лишены возможности осуществлять указанные платежи через СБП», — сказал он.

По информации ЦБ, возможность перевода по QR-кодам внеджрили 42 банка, в том числе 9 системно значимых.