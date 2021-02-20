ЦБ хочет весной напомнить банкам о необходимости перевода зарплат по СБП

ЦБ в марте-апреле планирует обсудить с участниками рынка необходимость введения сервиса перевода зарплат по СБП.
Об этом сообщила первый зампред регулятора Ольга Скоробогатова, пишет «ТАСС».
«Мы договорились, что в марте — апреле проведем еще одну дискуссию на площадке АФТ (ассоциация „Финтех“) для того, чтобы определиться. Если делать, то когда? Было предложение начать пилот в 2022 году и посмотреть уже на пилоте, какой эффект он дает», — сказала Скоробогатова.
По ее словам, в следующем году сервис уже может быть запущен.
«Мне видится, что 2022 год для перечисления заработной платы — достаточно комфортный срок», — добавила Скоробогатова.
Сервис по переводу зарплат через СБП считается одним из способов ухода от так называемого зарплатного рабства.
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