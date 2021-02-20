ЦБ хочет весной напомнить банкам о необходимости перевода зарплат по СБП

ЦБ в марте-апреле планирует обсудить с участниками рынка необходимость введения сервиса перевода зарплат по СБП.

Об этом сообщила первый зампред регулятора Ольга Скоробогатова, пишет «ТАСС».

«Мы договорились, что в марте — апреле проведем еще одну дискуссию на площадке АФТ (ассоциация „Финтех“) для того, чтобы определиться. Если делать, то когда? Было предложение начать пилот в 2022 году и посмотреть уже на пилоте, какой эффект он дает», — сказала Скоробогатова.

По ее словам, в следующем году сервис уже может быть запущен.

«Мне видится, что 2022 год для перечисления заработной платы — достаточно комфортный срок», — добавила Скоробогатова.

Сервис по переводу зарплат через СБП считается одним из способов ухода от так называемого зарплатного рабства.

А Центр обучения «Клерка» приглашает на бесплатный вебинар «Зарплатные налоги: что важно для бухгалтера в 2021 году». Он пройдет 25 февраля, начало в 11:00 по Мск.

На вебинаре соберем их в целостную картину и обсудим:

актуальные изменения в страховых взносах;

интересные вопросы по НДФЛ;

изменения в «зарплатной отчетности».

И конечно, немного поговорим о расчетах с работниками на основе этой информации.

Записывайтесь скорее! Вебинар уже на следующей неделе.