Поменяют форму счета-фактуры

Внесут изменения в Постановление Правительства № 1137 от 26.12.2011 «О формах и правилах заполнения (ведения) документов, применяемых при расчетах по налогу на добавленную стоимость».
Соответствующий проект опубликован на федеральном портале.
Поправки связаны с изменениями в НК по прослеживаемости товаров.
форма счета-фактуры, а также корректировочного счета — фактуры дополняется новыми графами:
- «регистрационный номер декларации на товары или регистрационный номер партии товара, подлежащего прослеживаемости»;
- «код количественной единицы измерения товара, используемой в целях осуществления прослеживаемости»;
- «количество товара, подлежащего прослеживаемости, в количественной единице измерения товара»;
- «стоимость товара, подлежащего прослеживаемости, без налога в рублях».
Эти поправки вступят в силу с 1 июля 2021 года.