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Поменяют форму счета-фактуры

Внесут изменения в Постановление Правительства № 1137 от 26.12.2011 «О формах и правилах заполнения (ведения) документов, применяемых при расчетах по налогу на добавленную стоимость».

Соответствующий проект опубликован на федеральном портале.

Поправки связаны с изменениями в НК по прослеживаемости товаров.

форма счета-фактуры, а также корректировочного счета — фактуры дополняется новыми графами:

  • «регистрационный номер декларации на товары или регистрационный номер партии товара, подлежащего прослеживаемости»;
  • «код количественной единицы измерения товара, используемой в целях осуществления прослеживаемости»;
  • «количество товара, подлежащего прослеживаемости, в количественной единице измерения товара»;
  • «стоимость товара, подлежащего прослеживаемости, без налога в рублях».

Эти поправки вступят в силу с 1 июля 2021 года.

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