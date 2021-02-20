Поменяют форму счета-фактуры

Внесут изменения в Постановление Правительства № 1137 от 26.12.2011 «О формах и правилах заполнения (ведения) документов, применяемых при расчетах по налогу на добавленную стоимость».

Соответствующий проект опубликован на федеральном портале.

Поправки связаны с изменениями в НК по прослеживаемости товаров.

форма счета-фактуры, а также корректировочного счета — фактуры дополняется новыми графами:

«регистрационный номер декларации на товары или регистрационный номер партии товара, подлежащего прослеживаемости»;

«код количественной единицы измерения товара, используемой в целях осуществления прослеживаемости»;

«количество товара, подлежащего прослеживаемости, в количественной единице измерения товара»;

«стоимость товара, подлежащего прослеживаемости, без налога в рублях».

Эти поправки вступят в силу с 1 июля 2021 года.