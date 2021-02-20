Сбербанк предупреждает о мошеннической схеме с опросами

Сбербанк предупреждает россиян о распространенной схеме мошенничества, когда жертве обещают крупное вознаграждение за прохождение опроса.

«Если после прохождения небольшого опроса или любых несложных действий вам предлагают крупную сумму вознаграждения — это мошенники. Если вы осуществите предлагаемый закрепительный платеж, то никогда не получите обещанное вознаграждение и не сможете связаться с мошенниками», — говорится в видеоролике, размещенном в официальном Telegram-канале.

Также в банке сообщили, что мошенники могут использовать в своих схемах различного рода лотереи. Представители Сбербанка предупреждают, что крупные компании всегда размещают информацию о проводимых акциях на официальных сайтах и группах в социальных сетях.

На сайте Сбербанка есть специальный сервис, на котором можно проверить подозрительный сайт или номер телефона.