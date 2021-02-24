Льготную семейную ипотеку под 6 % распространят на строительство частных домов

У семей с детьми появится возможность оформить льготную ипотеку на строительство частных домов.

Соответствующий проект, подготовленный Минфином, размещен на федеральном портале.

Изменения предлагается внести в программу «Семейная ипотека под 6 % годовых».

Речь идет об ипотечных кредитах, которые выдаются на приобретение земельного участка под строительство жилых домов или строительство частного дома на уже имеющемся участке.

«Мы рассчитываем, что расширение программы поможет большему числу семей с детьми улучшить свои жилищные условия, — подчеркнул заместитель Министра финансов Алексей Моисеев. — Кроме того, снижение процентной ставки на индивидуальное жилищное строительство придаст новый импульс этому направлению».

В Минфине отметили, что за время действия программы выдано 129,4 тысяч кредитов на сумму 344,3 млрд рублей. Субсидий из федерального бюджета всего предоставлено на сумму 6,3 млрд рублей.