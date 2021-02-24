При УСН не учитываются расходы по договору цессии

Фирма на УСН приобрела право требования долга, проистекающего из договора займа. Должник заплатил новому кредитору сумму займа и проценты по нему.

В письме от 03.02.2021 № 03-11-06/2/6811 Минфин разъяснил, что при определении налоговой базы по налогу, уплачиваемому в связи с применением УСН, доходом будет признаваться вся сумма средств, поступивших в погашение приобретенного права требования (сумма основного долга и проценты, начисленные до переуступки).

В другом письме Минфина, от 03.02.2021 № 03-11-06/2/6814, поясняется, что расходы на приобретение имущественных прав по договору уступки прав требования не могут учитываться налогоплательщиком при определении объекта налогообложения при УСН.

Дело в том, что такие расходы не поименованы в статье 346.16 НК, которая содержит закрытый перечень расходов при УСН.