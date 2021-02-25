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Переводы в цифровых рублях хотят обложить комиссией

В ЦБ не исключают введения комиссий за осуществление переводов в цифровых рублях. Но пока решение не принято.

Об этом сообщила первый зампред ЦБ Ольга Скоробогатова.

«Мы будем рассматривать условия, которые могут включать в себя и комиссии на переводы. <...> У вас будет цифровой кошелек, в котором будут какие-то там, например, 0,1% или какие-то минимальные тарифы , чтобы перечислить на цифровой кошелек другого человека», — сказал она.

Также первый зампред отметила, что данный вопрос будут еще обсуждать с участниками рынка. При этом Скоробогатова не исключила и полного отсутствия тарифов за переводы с цифровым рублем.

По материалам «ТАСС».

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