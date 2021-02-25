Исполнитель готов сделать акт сейчас, хотя оплата была в 2019. Как быть с тем, что платеж учли в расходы, а НДС заявили к возмещению?

Организация оплатила услуги по ремонту техники в 2019 году, бухгалтер сразу провела. НДС с суммы подали к возмещению. И сейчас выясняется, что исполнитель тогда у себя платеж не провел, акт готов сделать только сейчас. Что теперь делать?

Спрашивают в «Красном уголке бухгалтера».

«Организация в феврале 2019 оплатила аванс 37 тыс. руб. за ремонт оргтехники. Ремонт обошелся в 28 тыс. руб. и 9 тыс. руб. исполнитель вернул на счет в 2019. Организация ошибочно расходы провела на 37 тыс. руб., в т. ч. НДС, приняла по ним к вычету в 1 кв. 2019. Бухгалтер думала, что документы у директора.

Сейчас выясняется, что исполнитель забыл у себя провести выполнение на 28 тыс. руб. в феврале 2019. И говорит, что 2019-м делать акт на выполнение не будет, период закрыт. Сделает документы только 2021-м годом, сейчас. А наша организация не хочет сторнировать проводки от февраля 2019 на всю сумму и подавать корректировки по НДС и прибыли, и без этого требования по НДС регулярно приходят.

На данный момент в учете нашей организации долг перед исполнителем 9 тыс. руб., у исполнителя перед нами 28 тыс. руб.».

В комментариях спросили, на основании чего бухгалтер сразу эти 37 тысяч провел.

«А на основании чего бухгалтер провел 37 тыс. руб.? И какая разница сторнировать часть суммы или полную сумму?».

Автор поста пишет, как дело было:

«Был счет. По оплате провела. Понятно, что так делать нельзя. Говорит, что думала, что у директора первичка. Сейчас уже суть не в этом. Может у кого-то была такая ситуация. Обходились без сторнирования прихода в 2019? Так делать нельзя, но очень хочется. И непонятно как выровнять тогда расчеты с исполнителем».

На это пишут:

«Прийти к компромиссу с поставщиком! Если у вас есть подписанный документ от поставщика или договор, в котором указаны сроки выполнения от 2019 г. можно настаивать на своей правоте, иначе несёте свои риски сами».

Кто-то считает, раз ошибся бухгалтер заказчика, ему со всем и разбираться.

«Раз ваш бухгалтер провел расходы на прибыль без подтверждающих документов ему и надо исправлять 2019 год».

Автор с таким мнением не согласилась:

«Но и контрагент забыл отразить реализацию. Получается, он выпишет сегодняшней датой доки, и у них все будет хорошо без корректировок. А пострадает только наша компания».

Вот еще посоветовали:

«Вы оплатили, у поставщика есть НДС к уплате. Все равно у него есть НДС. Деньги в каком квартале вернули? В первом квартале можно оставить НДС на основани авансовой счет-фактуры, если условия договора позволяют. Прибыль все равно пересдавать».

На это автор пишет, что самый лучший вариант, хотя бы НДС не пересдавать.

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