Каждый десятый бизнес может закрыться в 2021 году

Каждый десятый бизнес заявил, что готовится к закрытию в 2021 году. Об этом свидетельствуют данные опроса во всех субъектах. Участие в опросе приняли 5,3 тысячи компаний.

Опрос провел институт бизнес-омбудсмена Бориса Титова, пишут «ТАСС».

«В отношении 2021 года у участников опроса весьма пессимистичные ожидания. У трети наблюдается дальнейшее снижение оборотов. Каждый десятый указал, что их компания готовится к закрытию. Основной трудностью, по мнению большинства, стало то, что спрос на продукцию с момента начала пандемии так и не восстановился», — отмечается в исследовании.

Также сообщается, что выручяка сократилась у 80% компаний, хотя «массовых банкротств пока не произошло, рынок покинули лишь 3,1% компаний».

Кроме того, более половины коммерческих предприятий в стране нарастили фонд оплаты труда.

«Мониторинг показал, что 55,7% компаний не снизили ФОТ или даже немного нарастили по сравнению с 2019 годом. Еще 26,4% снизили фонд не более чем на 30%. Оставшиеся 17,9% — более чем наполовину», — отмечается в материалах исследования.

Данное исследование проводят с июня 2020 года. Несмотря на преобладающий пессимизм оценок, основные показатели, тем не менее, с ходом времени демонстрируют плавное улучшение, уточнили в пресс-службе.

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