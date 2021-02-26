Предлагают отменить регрессивную шкалу по взносам на ОПС

Ввести плоскую шкалу взносов в ПФР предложил председатель Партии «Справедливая Россия — За Правду» Сергей Миронов. Соответствующий законопроект направлен на получение отзыва в Правительство.

«Сегодня за сотрудников, которые получают зарплату менее 1 465 000 рублей в год, работодатель платит 22 % взносов в ПФР. Если доход больше, то сверх этой суммы выплачивается 10 %. Мы предлагаем сделать так, чтобы все россияне платили в ПФР одинаково по 22 %», — рассказал политик.

«На мой взгляд, это очень не справедливо. Получается, что подавляющее большинство российских граждан с низкими зарплатами в процентом соотношении перечисляют значительно больше, чем высокооплачиваемые сотрудники с большими зарплатами. Как говорится, почувствуйте разницу: 22 % или 10 %», — пояснил Сергей Миронов.

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Он отметил, что когда вводили такой порядок, это было оправдано, потому что, предоставив работодателям такую поблажку, вкупе с другими мерами государство смогло вывести из тени высокие зарплаты. Сейчас такая схема себя изжила.

«Давайте говорить честно: о каких льготах по уплате взносов в ПФР можно говорить, если люди в регионах получают по 15 тысяч рублей в месяц? Зарплаты очень низкие, и подавляющему большинству россиян уже даже не снится годовой доход в полтора миллиона рублей», — констатировал Миронов.

Он отметил, что в последние 15 лет бюджет ПФР является дефицитным. Недостаток средств покрывается за счет федеральной казны, и поэтому нужно принимать экстренные меры, которые позволят увеличить бюджет фонда.

По оценке экспертов, больше 1 465 000 рублей в год сегодня зарабатывает около 1,3 миллиона россиян. Если для всех граждан размер взносов станет 22 %, то ежегодные поступления в ПФР увеличатся на 234 миллиарда рублей.