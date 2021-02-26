В Госдуме категорически против налога на животных

Глава комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов выступает категорически против введения налогов для владельцев домашних животных. Об этом он заявил в пятницу в ходе прямого эфира на своей странице в Instagram, отвечая на вопрос о возможности введения подобного налога.

«Я категорический противник налогов, потому что любые налоги на животных приведут только к одному — у нас начнут выкидывать животных на улицу, начнут избавляться от животных», — цитирует Бурматова ТАСС.

Он подчеркнул, что любые попытки ввести налоги на содержание домашних животных приведут к «огромному количеству бездомных животных». «Ни в коем случае не должно быть налогов на животных», — заявил Бурматов.

При этом, подчеркнул он, речь не идет о разведении животных.

«Про разведение, действительно, серьезная тема, заниматься этой темой надо, надо ставить эту тему под контроль. Потому что, во-первых, это бизнес, они же продают потом этих собак, те, кто их разводит, и кошек точно также, да и других животных. И этот бизнес точно также должен быть поставлен под ответственность, но для этого нужна регистрация этих животных», — отметил Бурматов.