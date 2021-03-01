❌ Бремя доказательств по некачественным товарам и услугам переложат с покупателей на продавцов

По действующим сейчас нормам закона о защите прав потребителей потребитель вправе предъявлять требования, связанные с недостатками выполненной работы (оказанной услуги), если они обнаружены в течение гарантийного срока, а при его отсутствии в разумный срок, в пределах 2 лет со дня принятия выполненной работы (оказанной услуги) или 5 лет в отношении недостатков в строении и ином недвижимом имуществе.

Исполнитель отвечает за недостатки работы (услуги), на которую не установлен гарантийный срок, если потребитель докажет , что они возникли до ее принятия им или по причинам, возникшим до этого момента.

Таким образом, распределение бремени доказывания происходит на основании того, был ли установлен на работу (услугу) гарантийный срок.

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Подобные злоупотребления со стороны хозяйствующих субъектов распространены в сфере медицины и при предоставлении услуг связи. Например, при предоставлении услуг по безлимитному доступу в Интернет, после определенного периода, скорость доступа в Интернет снижается, т.е. по сути, происходит снижение качества оказываемых услуг. Сам факт и причины такого снижения качества предоставляемых услуг, должен доказать потребитель, т.к. на эти услуги не установлен гарантийный срок.

Однако, очевидно, что доказать указанные обстоятельства потребителю крайне затруднительно, а порой и невозможно, в результате чего, потребитель ставиться в положение заведомо слабой стороны.

Эту несправедливую ситуацию исправят. Готовы поправки в закон о защите прав потребителей.