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❌ Бремя доказательств по некачественным товарам и услугам переложат с покупателей на продавцов

По действующим сейчас нормам закона о защите прав потребителей потребитель вправе предъявлять требования, связанные с недостатками выполненной работы (оказанной услуги), если они обнаружены в течение гарантийного срока, а при его отсутствии в разумный срок, в пределах 2 лет со дня принятия выполненной работы (оказанной услуги) или 5 лет в отношении недостатков в строении и ином недвижимом имуществе.

Исполнитель отвечает за недостатки работы (услуги), на которую не установлен гарантийный срок, если потребитель докажет, что они возникли до ее принятия им или по причинам, возникшим до этого момента.

Таким образом, распределение бремени доказывания происходит на основании того, был ли установлен на работу (услугу) гарантийный срок.

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Подобные злоупотребления со стороны хозяйствующих субъектов распространены в сфере медицины и при предоставлении услуг связи. Например, при предоставлении услуг по безлимитному доступу в Интернет, после определенного периода, скорость доступа в Интернет снижается, т.е. по сути, происходит снижение качества оказываемых услуг. Сам факт и причины такого снижения качества предоставляемых услуг, должен доказать потребитель, т.к. на эти услуги не установлен гарантийный срок.

Однако, очевидно, что доказать указанные обстоятельства потребителю крайне затруднительно, а порой и невозможно, в результате чего, потребитель ставиться в положение заведомо слабой стороны.

Эту несправедливую ситуацию исправят. Готовы поправки в закон о защите прав потребителей.
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Законопроектом закрепляются новые правила распределения бремени доказывания с учетом возложения такого бремени на продавца (исполнителя, изготовителя) при рассмотрении споров о защите прав потребителей, возникающих из договоров, в соответствии с которыми, гарантийный срок не установлен или составляет менее двух лет.

Пункт 6 статьи 18 перепишут.

Как сейчас

 Как будет потом

Продавец (изготовитель), уполномоченная организация или уполномоченный индивидуальный предприниматель, импортер отвечает за недостатки товара, на который не установлен гарантийный срок, если потребитель докажет, что они возникли до передачи товара потребителю или по причинам, возникшим до этого момента.

 

В отношении товара, на который установлен гарантийный срок, продавец (изготовитель), уполномоченная организация или уполномоченный индивидуальный предприниматель, импортер отвечает за недостатки товара, если не докажет, что они возникли после передачи товара потребителю вследствие нарушения потребителем правил использования, хранения или транспортировки товара, действий третьих лиц или непреодолимой силы.

 

 Продавец (изготовитель, уполномоченная организация или уполномоченный индивидуальный предприниматель, импортер) отвечает за недостатки товара в течение одного года с момента передачи товара потребителю или в течение гарантийного срока, если не докажет, что они возникли после передачи товара потребителю, либо вследствие обстоятельств непреодолимой силы или нарушения потребителем установленных правил, использования, хранения или транспортировки товара, действий третьих лиц

Также меняется пункт 4 статьи 29.

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Как сейчас

 Как будет потом

Исполнитель отвечает за недостатки работы (услуги), на которую не установлен гарантийный срок, если потребитель докажет, что они возникли до ее принятия им или по причинам, возникшим до этого момента.

В отношении работы (услуги), на которую установлен гарантийный срок, исполнитель отвечает за ее недостатки, если не докажет, что они возникли после принятия работы (услуги) потребителем вследствие нарушения им правил использования результата работы (услуги), действий третьих лиц или непреодолимой силы.

 

 Исполнитель отвечает за недостатки работы (услуги) в течение одного года со дня принятия результата работы (услуги), если не докажет, что они возникли после принятия работы (услуги) потребителем вследствие нарушения им правил использования результата работы (услуги), действий третьих лиц или непреодолимой силы.

Кроме того, пропишут правило, согласно которому установленный хозяйствующим субъектом гарантийный срок не может составлять менее одного года.
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