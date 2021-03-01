Самозанятые тоже будут нести ответственность перед потребителями

Опубликован проект с поправками в закон о защите прав потребителей.

Проектом, в частности, устанавливается, что лица, осуществляющие отдельные виды деятельности без государственной регистрации в качестве ИП являются субъектами, при сделках с которыми применяются положения законодательства о защите прав потребителей.

Таким образом самозанятых продавцов (исполнителей) пропишут в законе о защите прав потребителей, устранив тем самым законодательный пробел. Они будут отнесены к категории исполнителей и продавцов для целей данного закона.

Права их клиентов-потребителей будут защищены.

Кстати, наш читатель с ником Альтернатива еще в 2019 году, комментируя новость о самозанятых и законе о защите прав потребителей, который по странным разъяснениям ФНС якобы полностью распространяется на НПДшников, высказал мнение, что в ближайшее время стоит ждать поправок в ЗоЗПП. И вот спустя полтора года поправки подготовлены.