Налог был уплачен, но налоговики все равно требуют его оплатить. И заблокировали счет

Налоговики выставили требование по уплате налога, который уже был уплачен. И заблокировали счет, часть суммы по требованию уже списали. Придется идти разбираться?

Спросили в «Красном уголке бухгалтера»

«Налоговая выставила требование по уплате налога по обязательным платежам за 1 квартал 2020 года. Я этого требования не получала, в личном кабинете его нет. Налог уплачивала. В пятницу заблокировали расчётный счёт в банке. В понедельник бегу в налоговую с платёжками. По опыту, как быстро разблочат счёт? У меня на этой неделе все важные входящие и исходящие платёжи должны быть».

В комментариях пишут, что это не блокировка, а арест на сумму требования.

«За неуплату не блочат, у вас арест на сумму. На следующий день арест снимут, если поторопите их, а так два дня».

Автор пишет, что списали все что было, сумма требования больше, чем было денег.

«Да? Денег на счете было 500 руб, долг выставляют чуть больше 10 тыс. Те 500 руб списали. А как их поторопить?».

Поясняют, что ограничение в работе счета на оставшуюся сумму требования. Сверх этого принимать и отправлять средства можно.

«Выставленные требование ограничивает вас в работе счета и пользовании деньгами только на оставшиеся 9500 или около этого сумму. Получать и отправлять средства вы можете за вычетом этой суммы».

Еще пишут, что если сказали налоговики, что разблокируют, то через три дня снимут блокировку.

«Если говорят что разблокируют то через 3 дня».

Тут, конечно, проблема в том, что задолженности нет, как таковой. В любом случае разбираться идти.