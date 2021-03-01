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❗На Госуслугах появилась форма статотчетности для ИП

Как и обещал Росстат, 1 марта на сайте Госуслуг появилась форма статистической отчетности 1-предприниматель.

Отчитаться по этой форме должны все ИП без исключения, даже если в 2020 году не велась деятельность. Это называется «сплошное статистическое наблюдение» и проводится оно раз в пять лет (статья 5 Федерального закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации»)

Чтобы найти форму, введите в строке поиска «Росстат» и выберите Экономическую перепись.

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И попадете на страницу нужной электронной услуги.

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Внимательно прочитайте описание! Все поля формы должны быть заполнены.

Сдать отчет необходимо до 1 мая. Он несложный, так что проблем с заполнением возникнуть не должно.

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