В России невозможен дефицит продуктов, заявили в Минпромторге

В Минпромторге заявили, что в России невозможен дефицит продуктов. И о том, что нет предпосылок для ценовой разбалансировки.

«Дефицит продуктов на полках российских магазинов полностью исключен, фундаментальных предпосылок для резкой разбалансировки рынка в ценовом плане также нет — у российского правительства достаточно инструментов, чтобы вовремя отреагировать, если ситуация будет этого требовать», — говорится в заявлении министерства.

При этом Минпромторг подчеркивает, что Россия обладает развитой и диверсифицированной системой торговли. Министерство находится в постоянном контакте с торговыми сетями, Минсельхозом, Минэкономразвития и ФАС.

Заявление министерства является ответом на аналитический материал Bloomberg, где агентство отметило, что рост цен на продукты питания в мире вызовет наибольший резонанс в транах со средними доходами населения, где люди большую часть своего заработка тратят на еду. Среди этих стран была названа и Россия.

По материалам «ТАСС».