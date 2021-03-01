Стоит ли по указанию налоговиков сдавать уточненку с неверными данными, чтобы убрать «задвоение»?

СНТ по ошибке сдало взносы по льготной «пандемийной» ставке для малого предпринимательства. Уже все доплатили. Налоговики хотят, чтобы они сдали уточненку с неверными данными, дескать, там «задвоение», и такая уточненка ее уберет. Стоит ли так делать?

Спрашивают в «Красном уголке бухгалтера»

«СНТ, забыв, что такие организации не относятся к субъектам малого предпринимательства, начисляет страховые взносы по ставке для СМП в период пандемии. При камералке РСВ за 2 квартал Налоговая указывает на неправомерность применения, взносы досчитываем, доплачиваем, сдаём уточненку.

И тут вдруг прилетает требование об уплате недоимки по тем самым страховым. Звонок в инспекцию. „У Вас прошло задвоение начисления, т. е. один раз по уточненке, а второй-по акту камералка“.

На вопрос: „как привести все в соответствие?“, ответили: „сдайте ещё одну уточненку с неверными первоначальными начислениями“, типа у них нет возможности по-другому снять задвоение.

Может, у кого-то была такая ситуация, подскажите, как поступить: сделать, как говорят налоговики, или как-то по-иному?».

В комментариях пишут, что стоит ответить на требование следующим образом:

«В ответ на требование выслать платежки о доплате с пояснением, что долги оплачены самрстоятельно».

Еще советуют не сдавать неправильную декларацию:

«Неправильную декларацию не сдавать, запросить акт сверки где отразить расхождения, я бы дополнительно еще жалобу кинула».

А еще — запросить акт сверки:

«Акт сверки, ни в коем случае не пересдавать и жалобу обязательно».

Несколько раз предложили написать жалобу:

«Уточненку сдадите вы, и это будет ваша ответственность.пишите сразу в управление, пусть разбираются».

А еще можно налоговикам сообщить, что собираетесь жалобу отправить:

«Я на подобные заявления ФНС — „а у нас так программа ставит/сдайте новую корректировку/а мы не может так исправить“ и т.п., сразу отвечаю, что ничего делать не буду, кроме написания жалобы в Управление! Как правило, в 99,9% вопрос решается».