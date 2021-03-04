Условный срок и 100 тысяч штрафа за обнал организованной группой. Обналичили полмиллиарда

Соизмеримость наказания правонарушению в российском правосудии порой заставшляется сильно задуматься. Для сравнения: реальный срок ИП, которая платила 3% коменданту столовой (ей тоже реальный). И условный срок для организованной группы, занимавшейся обналом.

Историей поделился налоговый консультант Кирилл Соппа на своей странице в Facebook.

«А в судах общей юрисдикции гораздо больше интересного про «черную» бухгалтерию, чем Арбитражах. И почему я раньше сюда не заглядывал?

📍Помните недавнюю историю в моей Ленте, про ИПшницу, которая торговала продуктами и откатывала 3%? Ну, 660 тыс рублей за пять лет откатила пенсионерке, которая для столовой крупного предприятия закупала продукты? Они за это реальные строки получили (5 лет и 3 года, соответственно) и еще штраф 8 млн рублей. Я даже цитату не поленюсь привести:

«С учетом характера и степени общественной (!!!) опасности (!!!!!) совершенных преступлений, конкретных обстоятельств дела, суд считает, что исправление подсудимых возможно только в условиях изоляции от общества (!!!!!), .... По мнению суда, наказание в виде лишения свободы, будет способствовать исправлению подсудимых, предупреждению совершения новых преступлений и соответствует принципу справедливости».

А вот, пожалуйста. Преступная группа (ни много ни мало — 16 человек), занимающаяся обналичкой (все по взрослому, в числе прочих статей вменена и 210 УК РФ «Организация преступного сообщества»). Обналичили за 9 месяцев полмиллиарда рублей (уверен, это только часть айсберга), заработав чуть менее 17 млн рублей (те же 3%, кстати). 4 года УСЛОВНО, штраф — 100 тысяч рублей. Видимо профессионально заниматься обналичкой это не такое уже и общественно-опасное деяние, по крайней мере не общественно-опасней чем покупка продуктов в столовую на 3% дороже.

Ну и кто о чем, а глухой о слуховом аппарате))))) Я то это все для тех людей пишу, которые по прежнему считают, что «двойная» бухгалтерия это не страшно. Потому что кнопку нажал и сервер отрубился. У Вас да. А у Ваших «контрагентов»?

«Члены преступного сообщества ... принимали информацию о фактических зачислениях и сведения, полученные от клиентов о прогнозируемых поступлениях денежных средств в адрес „нелегального ...“, и отражали фактические поступления денежных средств путем двойной записи по корреспондентскому счету и по счету соответствующего клиента в регистрах учета операций „нелегального ...“.»

«Ведение счетов „клиентов“ осуществлялось путем учета операций, проведенных по поступившим заявкам, в специальных электронных файлах и тетрадях, так называемой „черной бухгалтерии“. При этом каждому „клиенту“ и представителям „клиентов“ присваивались уникальные имена. » (Приговор № 1-405/2019 от 3 декабря 2019 г. по делу № 1-405/2019)

После того, как изъяли такую «черную» бухгалтерию сервер налогоплательщика уже даром никому не нужен. А уж тем более после вступившего в силу приговора суда. Может потому условно и дали, что товарищи слили всех клиентов, которые с их помощью уклонялись от уплаты налогов?».

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