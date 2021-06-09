Полиции и другим правоохранителям могут дать возможность неограниченного доступа к серверам, облачным хранилищам, аккаунтам в социальных сетях и мессенджерах. Кроме того, им могут разрешить осмотр записей на изъятых у граждан смартфонах и иных гаджетах.

Об этом, со ссылкой на законопроект от МВД, пишет «Адвокатская газета».

Также, согласно поправкам, по решению руководителя органа, осуществляющего ОРД или обеспечение безопасности страны, граждане могут быть ограничены в пользовании услугами связи

В МВД жалуются на отсутствие эффективных средств пресечения преступлений, совершаемых с использованием Интернета, средств мобильной связи и компьютерной техники. Доля таких криминальных деяний превышает уже четверть и продолжает расти. При этом довести до суда полиции удается только 16 процентов возбужденных уголовных дел.

«Причиной тому является отсутствие достаточных оперативных возможностей по документированию фактов преступной деятельности», —убеждены в ведомстве.

В частности, сложности возникают с фиксированием преступлений с использованием так называемых «удаленных рабочих столов», расположенных в том числе на находящихся за пределами России серверах или в «облачном хранилище данных».

«В случае изъятия в рамках проведения оперативно-розыскных мероприятий средства коммуникации, информация из облачного хранилища (удаленного сервера) может быть дистанционно уничтожена иными участниками противоправной деятельности. Это приводит к утрате части доказательной базы и влечет затруднения в доказывании в судебном процессе», — отмечают в МВД.

Подготовленный законопроект предусматривает проведение нового оперативно-розыскного мероприятия — «исследование компьютерной информации».

Под ним понимаются сбор представленных в электронной форме сведений (сообщений, данных), независимо от средств их хранения, обработки и передачи, и их закрепление в качестве вещественных доказательств по уголовным делам.

Право регламентировать организацию и тактику проведения таких мероприятий делегируется самим осуществляющим оперативно-розыскную деятельность органам (МВД, ФСБ и другие).

На «Клерке» также писали о других пожеланиях МВД подобного рода:

Кроме того, Роскомнадзор недавно предлагал ввести регистрацию в соцсетях исключительно по паспорту. Правда, впоследствии посчитали это требование избыточным.

На данный момент Закон «Об ОРД» позволяет правоохранителям использовать для оперативно-розыскной деятельности проведение таких мероприятий, как «снятие информации с технических каналов связи» и «получение компьютерной информации».

При этом, КС неоднократно указывал, что без санкции суда не только прослушивание телефонов недопустимо, но и получение любых сведений о звонках, переписке и иной информации.

«Для доступа к указанным сведениям органам, осуществляющим оперативно-розыскную деятельность, необходимо получение судебного решения. Иное означало бы несоблюдение требования Конституции России», — констатировал КС.

Поправки не предусматривают получение разрешения суда для правоохранительных структур на «исследование компьютерной информации». А значит, это даст им неограниченные права по изучению серверов, находящихся в России и просмотру переписок в соцсетях.

Не зря периодически за отказ в локализации данных российских пользователей на российских серверах штрафуют те же Facebook и Twitter.

По мнению партнера АБ «ЗКС» Алексея Буканёва, слова которого приводит издание, поправки в закон являются последовательной политикой государства по возможности контролирования передачи данных различными видами связи. Он заметил, что изменения действительно помогут оперативным сотрудникам в раскрытии преступлений и привлечении виновных к уголовной ответственности.

«С развитием технологий передачи данных для выявления преступлений требуются и новые возможности для фиксирования преступлений. При законном и надлежащем правоприменении это действительно поможет сотрудникам правоохранительных органов в защите прав и интересов граждан и государства.

Однако в современной России данная норма будет чаще применяться для тотального контроля за гражданами, их переговорами и обменом информацией в любом виде», — полагает эксперт.

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