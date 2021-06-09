📌 С 1 июля появится прослеживаемость товаров. Времени мало, спешите посмотреть вебинар

С 1 июля этого года заработает система прослеживаемости товаров. Уже готов перечень товаров, который будут прослеживать. И да, с маркировкой товаров это не имеет ничего общего.

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ФНС разработала формы документов, которые понадобятся лицам, совершающим операции с прослеживаемыми товарами.

Самое главное, обязанность сдавать в ФНС отчет об операциях с прослеживаемыми товарами и документы с реквизитами прослеживаемости возложат на фирмы.

Не стоит путать систему прослеживания и обязательную маркировку продукции. Это совершенно разные учетные механизмы. Во-первых, реализацией проекта отслеживания занимается ФНС, когда за маркировку отвечает ЦРПТ. Во-вторых, способ контроля за товарооборотом совершенно разный.

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