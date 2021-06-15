В бюджет поступило больше налогов и сборов, чем планировалось. С января по май поступило более 9,3 трлн. рублей. Это 49,7% годового плана.

Такие данные были опубликованы Минфином.

Мишустин на совещании с правительством отметил, что доходы от налогов и сборов в бюджет за I квартал превысили прогноз:

«Рассмотрим вопрос об исполнении федерального бюджета за I квартал этого года. Поступление доходов существенно превысило прогноз. Они выросли почти до 5,3 трлн. рублей».

По данным Минфина с января по март 2021 года доходы в бюджет от налогов и сборов составили почти 5,3 трлн. руб. или 28,2% годового плана.