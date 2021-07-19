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Из-за доплаты за квартиру в новостройке минимальный срок владения обнуляется

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Рубрика НДФЛ
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Если при сдаче нового многоквартирного дома оказалось, что ранее оплаченная квартира имеет чуть большую площадь, владельцу придется доплатить. К сожалению, факт доплаты негативно скажется на сроке владения этой квартирой в целях НДФЛ.

Напомним, если раньше срок владения отсчитывался от даты акта приемки-передачи, то теперь срок считают с даты полной оплаты стоимости такого жилья в соответствии с договором.

Это конечно гораздо лучше и выгоднее людям, чем раньше. Но речь идет именно о полной оплате.

Таким образом если по соглашению сторон договора человеком произведена дополнительная оплата стоимости квартиры, в том числе в случае изменения в сторону увеличения площади передаваемого жилого помещения после ввода в эксплуатацию, то минимальный предельный срок владения такой квартирой исчисляется с даты полной оплаты стоимости с учетом дополнительной платы за увеличенную площадь жилого помещения.

Об этом в очередной раз сообщает Минфин в письме № 03-04-05/48972 от 22.06.2021.

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