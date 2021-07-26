❗ При переходе с УСН на НПД срок сдачи декларации не меняется. Ее надо сдать до 30 апреля

Переход с УСН на НПД не обязывает сдавать декларацию раньше обычного срока.
ФНС выпустила очень подробное письмо № БС-19-11/263@ от 16.07.2021, в котором рассказала, какие обязанности возникают у ИП в конкретной ситуации с переходом с УСН на НПД и дальнейшим переходом с НПД на ОСНО.
Ситуация следующая:
- 19.06.2020 человек стал ИП на УСН;
- 04.08.2020 он перешел на НПД, не закрывая ИП;
- 16.01.2021 самозанятый добровольно отказался от НПД и автоматически перешел на ОСНО;
- 05.02.2021 человек «закрыл ИП».
- с 19.06.2020 по 03.08.2020 УСН;
- с 04.08.2020 по 15.01.2021 НПД;
- с 16.01.2021 по 05.02.2021 ОСНО.
- за 2020 год с 19.06.2020 по 03.08.2020 по уплате фиксированных взносов (срок уплаты 31.12.2020) и по представлению декларации по УСН (срок представления 30.04.2021);
- за 2021 год с 16.01.2021 по 05.02.2021 по уплате фиксированных взносов (срок уплаты 20.02.2021) и по представлению декларации по налогу 3-НДФЛ (срок представления 10.02.2021), единой (упрощенной) декларации (срок представления 20.04.2021).
Обратите внимание! ФНС заявляет, что при переходе с УСН на НПД декларацию по УСН надо сдавать в обычные сроки — до 30 апреля следующего года.Этот вопрос часто вызывал споры. Наконец ФНС дала четкие разъяснения.
То есть сдавать декларацию по УСН надо не до 25 числа следующего месяца, как это бывает при прекращении деятельности, облагаемой УСН, а до 30 апреля следующего года.