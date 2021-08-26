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Смягчат условия для пособия на детей с 3 до 7 лет и за постановку на ранний учет беременных

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Рубрика Детские пособия
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Минтруд намерен внести поправки в правила начисления соцвыплат на детей от трех до семи лет, а также женщинам, вставшим на учет в ранние сроки беременности, и одиноким родителям.

Изменить хотят имущественный ценз.

Сейчас семьи с двумя машинами не могут рассчитывать на пособия, а по новым правилам при решении о выплатах не будут учитываться автомобили, если они находятся в розыске или под арестом.

Об этом «Известиям» рассказала замглавы Минтруда Ольга Баталина.

Напомним, подробно о новых правилах для пособий на детей от 3 до 7 лет мы ранее рассказывали в статье «При назначении детских пособий будут учитывать квартиры, машины, вклады. Обзор новых правил».

Баталина отметила, что изменения внесут до конца года. Они стали ответом на обращение «Совета матерей», куда поступали жалобы по этой теме.

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