QR-коды в столице продлят автоматом после ревакцинации

В Москве введут систему продления действия QR-кодов после прохождения ревакцинации.

«Будет запущен сервис по продлению московских QR-кодов в случае ревакцинации. Срок QR-кода после ревакцинации будет составлять один год. Код будет генерироваться в тот же день, по факту прививки однокомпонентной вакциной или первой дозой двухкомпонентной», — сообщили в штабе.

В оперштабе также напомнили, что изначально QR-коды действительны в течение года после первичной вакцинации и пока еще ни одного просроченного QR-кода в системе нет.

На «Клерке» вчера писали, что москвичам не продлевают сертификаты против ковида после повторной прививки.

По материалам «РБК».