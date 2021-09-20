Самозанятым предложили давать отпуск и пенсии. Но не всем

Властям предложили изменить законодательство в отношении плательщиков НПД. Всем тем, кто работает через онлайн-платформу, надо давать отпуска и больничные.

Тем самым самозанятые останутся работать на фрилансе, но будут получать минимальный пакет соцгарантий.

С таким предложением выступили эксперты Финансового университета при Правительстве РФ, рассказывает «Коммерсантъ».

При работе самозанятых на онлайн-платформах такие агрегаторы становятся посредниками между фрилансерами и покупателями. Но сама платформа не является работодателем, как таковым. То есть по факту это не совсем трудовые отношения, но и не полный фриланс.

Властям предлагается внедрить новую форму устойчивого партнерства между онлайн-платформами и самозанятыми — «зависимый подрядчик». При таком подходе плательщики НПД смогут брать больничные, отпуска и другие социальные льготы:

«Речь идет, например, о введении минимального размера оплаты труда, оплачиваемого отпуска, в том числе по уходу за детьми, оплаты сверхурочной работы, о пенсионных отчислениях. Речь идет не о полном пакете соцгарантий (как в случае с наемным работником), а лишь о минимальном.

Такой пакет может отличаться в зависимости от национального или регионального законодательства, что позволит платформенным компаниям ограничить издержки. Перевод работников в категорию „зависимых подрядчиков“ заметно выгоднее перевода в штат с оплатой полного соцпакета».

Как считают в Финуниверситете, таким образом самозанятые остануться на выбранном режиме, но онлайн-платформа будет выступать как непосредственный работодатель.

«Платформенные самозанятые не могут быть причислены к категории наемных работников, так как они более самостоятельны в выборе места работы, графика, количества исполненных задач или заказов. При этом они не могут выступать как независимые подрядчики, поскольку зависят от условий работы платформы (например, от ее процента от суммы заказа). <...> То есть самозанятость — это лишь отдельный налоговый режим, он не является полноценной формой трудовых отношений».

Ранее на «Клерке» писали, что Минтруд совместно с «Единой Россией» и представителями рынка («Яндекс Go» и YouDo, «Профи.ру») прорабатывает вопрос о предоставлении некоторым самозанятым права на больничные и отпуска.