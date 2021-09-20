Депозитные счета нотариусов до сих пор используют для обналичивания

Стало известно, что популярная когда-то схема по обналичиванию денег с использованием депозита нотариуса до сих пор в ходу, хоть и в меньших объемах. Редакция «Клерка» ни к чему не призывает, просто рассказывает, как бывает.

Рассказали в телеграм-канале «Бенефициар». Суть схемы такая:

«К нотариусу приходит директор некоего ООО и предъявляет кредитный договор с физическим лицом на несколько десятков миллионов. Рассказывается история, что кредитор куда-то пропал, найти не представляется возможным, но долг отдавать нужно, поэтому юридическое лицо готово сделать перевод на депозитный счет нотариуса, чтобы избежать штрафных санкций по договору займа.

Нотариус оформляет документы, выдает реквизиты своего депозитного счета в том банке, где он открыт, после чего средства со счета ООО переводятся на счет нотариуса. После чего нотариус извещает вашего физика почтовым уведомлением по прописке, и тот внезапно с уведомлением или без появляется. Он приходит в нотариальную контору и заявляет, что готов получить долг. Нотариус оформляет поручение на снятие и тот забирает деньги прямо из кассы банка под 0%.

Раньше никаких трудностей с этим не было. Суммы ходили каждый день десятками миллионов, без проблем и без блоков.

Сейчас такое тоже проходит, но только в небольших объемах, у банков данная схема уже висит «в рисках». Банки вообще смотрят очень внимательно на все нестандартное. Если платеж будет с новой компании, робот это увидит и просто его не пропустит.

Банкиры считают, что у молодых организаций не может быть крупных долгов, особенно перед физлицами. В итоге можно заплатить нотариусу, все оформить, но средства не уйдут. Банки отслеживают такие операции и в большинстве случаев их блокируют на входе. Хотя, если же деньги ушли, то их выдадут. Главная проблема кэшевиков сегодня — не снять наличку, а закинуть безнал на расчетный счет».

По словам авторов канала, можно использовать для бизнеса, если компания давно обслуживается в своем банке, самой компании уже не один год, то небольшими суммами такие переводы банк будет пропускать. Еще они советуют оформить договор на большую сумму и понемногу его гасить.

«Кстати, ФНС до такого не докапывается, да и всегда можно показать официальный договор, зарегистрированный у нотариуса. Инспектор может подумать, что раз все кидают на физов напрямую, а вы — через нотариуса, вероятно, у вас действительно все хорошо. К тому же про эти сделки, как говорилось ранее, знают не все налоговики, поэтому они не выглядят подозрительно в их глазах. Также можно использовать этот способ, если заблокирован счет или на него не зачисляют средства, а заплатить контрагенту нужно.

Для банка это тоже будет «хороший» платеж, нотариус всегда находится в зеленой зоне и платеж не будет смотреться как на физлицо. Операции с депозитным счетом нотариуса не привлекают столько внимания, как медиативные соглашения и исполнительные надписи.

Известно, что кэшевики такое не практикуют, так как большие объёмы не прогнать, а действий надо предпринять слишком много: оформить договор, прийти, заключить соглашение, отправить средства, нотариус должен уведомить физика, это нужно отследить, взять уведомление, снова прийти к нотариусу, взять поручение, пойти в банк. Есть более простые и быстрые способы генерить кэш.

Но бизнес может так ежемесячно выводить безопасный процент от оборота. Вашим кэшевиком в данном случае будет нотариус. Стоимость его услуг невелика, а все документы он предоставит».

Кстати говоря, депозитный счет нотариуса можно использовать с пользой не только как описано выше. Некоторые не очень добросовестные компании одно время делали так: продавали что-то на небольшую сумму, денег не требовали. Напрмиер, канцтовары. Сумма небольшая, контрагент мог иногда про нее забыть. А потом приходил от них юрист с исковым заявлением и огромными процентами за просрочку оплаты. И вот для защиты от таких вот «доброжелателей» — рекомендовали использовать депозитный счет у нотариуса.

Добросовестность проявили, претензий никаких. Деньги надо — идите и получайте у нотариуса.