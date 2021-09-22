Клерк.Ру
Бухгалтерия
Налоги, взносы, пошлины
Свой бизнес
Банки
Проверки
Отраслевой учет
Важное
Перейти в рубрикатор
Смотреть все рубрики

🚕 Если таксист – самозанятый, чек клиенту выдает агрегатор

Редакция сайта klerk.ru «Клерк» — крупнейший сайт для бухгалтеров. Мы не берем денег за статьи, новости или скачивание документов. Мы делаем все, чтобы сделать работу бухгалтеров проще. «Клерк»
Рубрика Самозанятые
Версия для печати

Если таксист на НПД работает по агентскому договору с участием посредника (агрегатора), то он не обязан передавать клиенту чек.

При этом самозанятый обязан сообщить в ИФНС о произведенных расчетах по каждой оплате от клиента или сводные сведения не позднее 9-го числа месяца, следующего за налоговым периодом. Но только если эти сведения не переданы посредником в установленном порядке с применением ККТ.

Если агрегатор применил ККТ, то эти сведения о расчетах отражаются налоговиками в мобильном приложении «Мой налог».

Такие разъяснения дает ФНС в письме № АБ-4-20/13039@ от 14.09.2021.

В документе авторы особенно подчеркнули, что посредник должен применять ККТ.

И в чеке должна быть указана система налогообложения этого посредника, а не фактического исполнителя. То есть не НПД.

Подборка полезных мероприятий

Разместить