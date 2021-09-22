🚕 Если таксист – самозанятый, чек клиенту выдает агрегатор

Если таксист на НПД работает по агентскому договору с участием посредника (агрегатора), то он не обязан передавать клиенту чек.

При этом самозанятый обязан сообщить в ИФНС о произведенных расчетах по каждой оплате от клиента или сводные сведения не позднее 9-го числа месяца, следующего за налоговым периодом. Но только если эти сведения не переданы посредником в установленном порядке с применением ККТ.

Если агрегатор применил ККТ, то эти сведения о расчетах отражаются налоговиками в мобильном приложении «Мой налог».

Такие разъяснения дает ФНС в письме № АБ-4-20/13039@ от 14.09.2021.

В документе авторы особенно подчеркнули, что посредник должен применять ККТ.

И в чеке должна быть указана система налогообложения этого посредника, а не фактического исполнителя. То есть не НПД.