Контроль налички банками: как избежать претензий по 115-ФЗ?

Законодательство по контролю наличных денег у компаний постоянно ужесточают. Банки, боясь предписаний ЦБ, тоже лютуют. Как быть бизнесу?
Центр обучения «Клерка» предлагает посмотреть запись вебинара «Как теперь будут контролировать наличку. 115-ФЗ в 2021 году». Со скидкой 32%.
Главное, что было на вебинаре:
- какие ваши операции находятся под контролем финансовой разведки;
- что вызывает подозрение у банков;
- как выстроить стратегию работы с банком, чтобы к вам не было претензий по 115-ФЗ;
- как стать желанным клиентом для банка.
Спикер — Лариса Сулацкая, практик по финансам, управляющая Консалтинговой группы, финансовый консультант Минфина.
В «Клерк.Премиум» вебинар доступен бесплатно.
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