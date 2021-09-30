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Как защититься от излишнего рвения налоговиков во время проверки: мастер-класс от адвоката

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Рубрика Налоговые проверки
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Налоговики не приходят с проверкой ко всем подряд. Но если они выбрали вашу компанию — директору, главбуху важно быть готовыми к этому визиту.

Центр обучения «Клерка» приглашает на бесплатный вебинар «Пережить налоговую проверку: мастер-класс адвоката про методы защиты». Он пройдет 26 октября, начало в 11:00 по Мск.

На вебинаре разберем:

  1. Признаки того, что компанию хотят проверить, и как при этом действовать.
  2. Заблуждения организации, приводящие к доначислениям.
  3. По каким критериям проводится отбор компании для проверки.
  4. Что повлияет на результат проверки: самое важное, что проверяется налоговиками.
  5. Последствия проверки и санкции за правонарушения
  6. Алгоритмы защиты организации до и во время проверки
  7. Судебная практика: основания для вынесения решений в пользу компаний.

Спикер — Оксана Туманова, адвокат, партнер МКА «Князев и партнеры». Юридический стаж более 20 лет. Более 150 успешно проведенных сложных судебных процессов, включая налоговые споры, а также успешные судебные процессы по защите от рейдерских захватов.

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