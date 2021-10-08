«Веерное обналичивание» назвали самой популярной схемой

Стало известно, что самая популярная схема для обнальщиков — «веерное обналичивание». Компания перекидывает деньги на карты большого числа «физиков», которые потом снимают их в банкоматах.

Самой популярной схему назвали в ЦБ, пишет канал «Тот самый 115-ФЗ».

Кроме того, авторы канала рассказали о признаках такой схемы.

На расчетный счет компании прилетают большие суммы денег в течение одного дня от других компаний. Эти компании, как правило, все похожи — у них резко появляются на счетах средства, при этом платежей в бюджет почти нет. Штатная численность у них минимальная, а назначение платежей не соответствует заявленным видам деятельности.

После этого средства быстро рассылают на карты физлиц под видом зарплаты, пособий, или других подобных платежей. Людям могут выдать несколько карт, на которые могут перечислить до нескольких миллионов. После этого они снимают деньги в банкоматах.