Уплату НДФЛ с дивидендов по западным акциях хотят упростить

Дивидендным налогоплательщикам, кажется, можно будет выдохнуть. Мосбиржа подготовила изменения в Налоговый Кодекс, по которому частным инвесторам, получающим дивиденды с иностранных акций, больше не придётся самим заполнять кучу бумажек и подавать декларацию в налоговую. За них это будет делать брокер, как это сейчас происходит с дивидендами российских компаний.

Согласно обсуждаемому нововведению, брокеры и депозитарии смогут выполнять функцию налоговых агентов.

Проект документа находится на рассмотрении в Национальной финансовой ассоциации и Национальной ассоциации участников фондового рынка, а после будет внесен в комитет Госдумы по финрынку. Но вероятнее всего, что скоро проект примут.

Хорошая идея, на наш взгляд. Клиенты, которым раньше было «лениво» подавать декларацию, смогут следовать законам автоматически, брокеры смогут отказаться от персонала, объясняющего людям, как всё работает, и просто начнут удерживать налоги, а государство будет гарантированно их собирать. Сейчас отследить уклоняющихся от уплаты налога на иностранные дивиденды крайне проблематично.