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💰 Без ипотеки власти не дадут 450 тыс. рублей при рождении третьего ребенка

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Рубрика Ипотека
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450 тыс. рублей при рождении третьего ребенка дают только на погашение ипотеки. Просто так выдавать их не планируется, сказал Минфин.

С 2019 года многодетные семьи при рождении третьего или последующих детей могут получить 450 тыс. рублей. Но только при условии, что у них есть ипотека.

Выплачивать деньги на другие цели или для покупки жилья по наличке или на другие цели не будут.

Ответ – в письме Минфина от 22.10.2021 № 02-05-05/85614.

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