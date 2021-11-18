💰 Без ипотеки власти не дадут 450 тыс. рублей при рождении третьего ребенка

450 тыс. рублей при рождении третьего ребенка дают только на погашение ипотеки. Просто так выдавать их не планируется, сказал Минфин.

С 2019 года многодетные семьи при рождении третьего или последующих детей могут получить 450 тыс. рублей. Но только при условии, что у них есть ипотека.

Выплачивать деньги на другие цели или для покупки жилья по наличке или на другие цели не будут.

Ответ – в письме Минфина от 22.10.2021 № 02-05-05/85614.