Численность для двух субсидий и льготного кредита под 3 % считается по-разному

Для разных видов господдержки бизнеса данные численности берутся из разных отчетов: РСВ, 6-НДФЛ, СЗВ-М.

Для каждой меры поддержки по-разному считается численность, разные коды ОКВЭД.

На нашем форуме идет обсуждение по вопросу определения численности, из расчета которой определяется размер господдержки.

Клерки разбираются, откуда банки берут данные для расчета льготного кредита. Заемщикам этот показатель очень важен, так как сохранение численности в пределах 90 % — одно из условий сохранения льготной ставки.

По расчетам бухгалтера, банк ориентировался на численность в РСВ.

Коллеги утверждают, что значение имеет численность по СЗВ-М.

А что по этому поводу сказано в нормативке?

Мы подготовили таблицу.

Вид госпомощи Субсидия на нерабочие дни Субсидия на карантин Льготный кредит под 3 % Нормативный акт Постановление Правительства № 1513 от 07.09.21 (в редакции Постановления Правительства № 1849 от 28.10.21) Постановление Правительства № 279 от 27.02.21 (в редакции Постановления Правительства № 1850 от 28.10.21) Откуда берут численность Численность сотрудников считается по данным за июнь. ИФНС определяет ее сама, берет ее из раздела 3 РСВ за полугодие Численность сотрудников, работающих в месте, где введен карантин, считается по данным за июнь. Ее надо указать в заявлении. Но она должна быть не больше той, что указана в отчетах за полугодие. ИФНС проверит данные по разделу 3 РСВ и разделу 2 формы 6-НДФЛ по ставке 13 %. Численность банки берут в информационном сервисе ФНС по состоянию на дату размещения в нем поступившей от бизнеса заявки на заключение кредитного договора

Что касается численности для кредита из информационного сервиса ФНС, то ФНС неоднократно разъясняла, что там отражаются данные из СЗВ-М.

Первоисточником информации о численности сотрудников является отчетность по форме СЗВ-М, передаваемая заемщиком ежемесячно в ПФР.

Об этом говорится в письмах ФНС № ВД-2-19/1542@ от 20.08.2020, № ВД-4-19/13129@ от 14.08.2020, № АБ-2-19/1386@ от 23.07.2020.

Таким образом, можно резюмировать, что численность сверяют:

для субсидии на нерабочие дни — по разделу 3 РСВ (по данным за июнь);

для субсидии на карантин — по разделу 3 РСВ и разделу 2 формы 6-НДФЛ (по данным за июнь);

для льготного кредита — по СЗВ-М (по данным на дату подачи заявки на кредит).

Обсуждение идет в теме форума «Льготный кредит по ФОТ 3.0 соблюдение условий по сохранению численности».