Главные новшества в налогах 2022 года: бесплатный вебинар завтра

Что нового добавится в маркировку товаров, кто может не платить НДС в 2022 году, что меняется в УСН, зачет налоговой переплаты по-новому — все это нужно изучить бухгалтеру.
Центр обучения «Клерка» приглашает на бесплатный вебинар «Налоговые новшества 2022: обзор для бухгалтера». Он пройдет завтра, 27 января, начало в 11:00 по Москве.
Самое главное, что будет на вебинаре:
- маркировка и прослеживаемость: новые товары под контролем «большого брата»;
- продление моратория на проверки: а все ли проверки приостановлены;
- единые сроки уплаты налогов и единый налоговый платеж;
- изменение в УСН;
- новые правила зачета налоговой переплаты;
- обеспечительные меры на стадии начала налоговой проверки: законопроект уже в Думе.
Спикер — Владислав Каминский, управляющий партнер ЮК «Каминский, Степанов и партнеры», эксперт по налогам и банкротству.
После вебинара даем сертификат.
Запишитесь скорее, места еще остались.
РАЗБОР ФСБУ 6/2020, 26/2020
Какие конкретные действия предпринять бухгалтеру, чтобы выполнить переход на новые ФСБУ правильно и своевременно? Какие проводки сделать в бухучете?
Только 31 января (понедельник) пошаговый разбор перехода на новые стандарты на трехчасовом вебинаре с Сергеем Верещагиным.