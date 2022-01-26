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Главные новшества в налогах 2022 года: бесплатный вебинар завтра

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Рубрика Налоги, взносы, пошлины
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Что нового добавится в маркировку товаров, кто может не платить НДС в 2022 году, что меняется в УСН, зачет налоговой переплаты по-новому — все это нужно изучить бухгалтеру.

Центр обучения «Клерка» приглашает на бесплатный вебинар «Налоговые новшества 2022: обзор для бухгалтера». Он пройдет завтра, 27 января, начало в 11:00 по Москве.

Самое главное, что будет на вебинаре:

  • маркировка и прослеживаемость: новые товары под контролем «большого брата»;
  • продление моратория на проверки: а все ли проверки приостановлены;
  • единые сроки уплаты налогов и единый налоговый платеж;
  • изменение в УСН;
  • новые правила зачета налоговой переплаты;
  • обеспечительные меры на стадии начала налоговой проверки: законопроект уже в Думе.

Спикер — Владислав Каминский, управляющий партнер ЮК «Каминский, Степанов и партнеры», эксперт по налогам и банкротству.

После вебинара даем сертификат.

Запишитесь скорее, места еще остались.

РАЗБОР ФСБУ 6/2020, 26/2020

Какие конкретные действия предпринять бухгалтеру, чтобы выполнить переход на новые ФСБУ правильно и своевременно? Какие проводки сделать в бухучете?

Только 31 января (понедельник) пошаговый разбор перехода на новые стандарты на трехчасовом вебинаре с Сергеем Верещагиным.

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