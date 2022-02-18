Московские ювелиры науклонялись на 4,3 млрд рублей налогов

Гендиректора «Московского ювелирного завода» обвиняют в уклонении от уплаты налогов компании. Кроме него, по делу проходят руководители организаций из группы «Адамас».
Генпрокуратура передает в суд. по пп. «а, б» ч. 2 ст. 199 УК (уклонение от налогов организации группой лиц по предварительному сговору) и ч. 5 ст. 33, пп. «а, б» ч. 2 ст. 199 УК (пособничество при уклонении).
Как считает следствие, с 1 января 2012 года по 31 декабря 2014 года руководители ювелирных компаний проводили фиктивные сделки через цепочку «техничек». А в МИ ФНС № 48 по Москве подавали декларации с недостоверными сведениями.
Всего ювелиры науклонялись от уплаты налогов на 4,3 миллиарда рублей.
Дело направлено в Тушинский районный суд г. Москвы.
По материалам сайта Генпрокуратуры.
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