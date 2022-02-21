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🔥 Стали известны тарифы страховых взносов на 2023 год

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Рубрика Страховые взносы
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С 2023 года ПФР и ФСС объединят. В новый фонд (СФР) надо будет платить страховые взносы по новым тарифам.

Они указаны в законопроекте, который разместил Минтруд.

С 2023 года будет единый тариф по всем взносам (на ОПС, ОМС, ОСС):

  • до предельной базы — 30 %;
  • свыше предельной базы — 15,1 %.

Предельная база на 2023 год — это предельная база за 2022 год для взносов на ОПС с учетом индексации.

База по ОПС на 2022 год составляет 1 565 000 руб.

Будут и льготные тарифы взносов для IT-сектора, НКО на УСН, резидентов «Сколково» и ОЭЗ:

  • до предельной базы — 7,6 %;
  • свыше предельной базы — 0 %.

Для малого и среднего бизнеса тариф также будет 15 % с выплат свыше МРОТ.

Для общепита тариф — 15 %.

Распределять взносы по разным видам страхования будут по нормативам, предусмотренным Бюджетным кодексом.

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