⚡️ ФНС с 9 марта не будет инициировать банкротство

Глава ФНС Даниил Егоров принял решение приостановить инициирование банкротств налоговиками. Мера нужна, чтобы снизить угрозы банкротств из-за санкций и будет действовать с 9 марта 2022. Об этом налоговики сообщили на своем сайте.
Вместо банкротства налоговики будут помогать с реструктуризацией долгов.
На сайте ФНС сказано, что «будут применяться все предусмотренные законодательством процедуры рассрочек и мировых соглашений».
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