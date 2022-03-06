⚡️ ФНС с 9 марта не будет инициировать банкротство

Глава ФНС Даниил Егоров принял решение приостановить инициирование банкротств налоговиками. Мера нужна, чтобы снизить угрозы банкротств из-за санкций и будет действовать с 9 марта 2022. Об этом налоговики сообщили на своем сайте.

Вместо банкротства налоговики будут помогать с реструктуризацией долгов.

На сайте ФНС сказано, что «будут применяться все предусмотренные законодательством процедуры рассрочек и мировых соглашений».