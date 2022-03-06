Тинькофф и Сбер обещают в скором времени выпустить карты Мир-UnionPay

В Тинькофф планируют как можно скорее решить вопрос с выпуском кобейджинговых карт «Мир»-UnionPay на фоне ухода Visa и Mastercard из России. Также об этом сообщили в Сбере.

«Мы пока не выпускаем кобейджинговые карты „Мир“-UnionPay, но этот вопрос решим максимально оперативно», — сказали в банке Тинькофф.

В Сбере также сообщили о работе над UnionPay.

«Сбербанк прорабатывает возможность выпуска кобейджинговой карты „Мир“-UnionPay. О сроках запуска мы сообщим дополнительно» — сказали в банке.

В России карты Visa и Mastercard должны работать до конца срока действия карт, сообщили в ЦБ. Платежи будет проводить система НСПК. Но для покупок в иностранных интернет-магазинах их использовать не получится, как и что-то оплатить ими за границей.

Для оплаты покупок и снятия наличных за рубежом можно оформить кобейджинговую карту Мир-UnionPay, которая будет приниматься как в России, так и в 180 странах, сообщили в НСПК. Ее выпускают несколько российских банков.