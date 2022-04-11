На Контур, похоже, была хакерская атака. Бухгалтеры жалуются, что его сервисы не работают

Еще в 9 утра по Москве в «Чате бухгалтеров» спросили:

«Диадок с утра не грузится. Это у всех так?»

И показали такой скрин:

Такие же жалобы посыпались и на Контур.Экстерн:

«Контур экстерн не работает, а у вас работает?»

Те, у кого все сломалось, присылают скрин:

Мы насчитали в чате как минимум 12 жалоб на оба сервиса из Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Ростова-на-Дону.

Бухгалтеры дозвонились в поддержку Контура: там сообщили, что на сервис идут ddos-атаки.

Появился и такой совет:

«Сервисы контура под мощным ддосом с 9 утра (по мск). источник в основном страны снг, поэтому под автоблокировку для защиты попадают российские диапазоны пачками. Используйте VPN других стран или подождите стабилизацию».

Делитесь, а у вас как? Работают сервисы?